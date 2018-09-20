Diyabet göz hastalıklarını tetikliyor

Uzmanlar, diyabetin göz hastalıklarını tetiklediğini söylüyor. Şeker hastalarında sıklıkla görülen ve gözü olumsuz yönde etkileyerek görme bozukluğuna sebep olan diyabetik retinopatinin, tüm dünyada görme kaybının en büyük nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, halk arasında “şeker körü” olarak da bilinen hastalığın, tedavi edilmediği durumlarda körlüğe davetiye çıkardığını açıklıyor.

HASTALIK İLERLEME SEBEBİ

Şekerli gıda tüketiminin kan şekerinin yükselmesine sebep olduğunu ifade eden uzmanlar, “Kan şekerinin düzensiz seyretmesi, ani kan şekeri yükselmesi veya düşmesi, retinanın bozulmasına ve retinopati hastalığının ilerlemesine neden oluyor” diyor.

GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Retinopati görülme sıklığının yaşla doğru orantılı olarak arttığına dikkat çeken uzmanlar, şeker hastalarını dikkatli beslenmeleri konusunda uyarıyor. Düzenli olarak kontrollerin yapılması durumunda diyabetik retinopatinin kontrol altına alınarak seyrinin yavaşlatılabileceğini söyleyen uzmanlar, bu hastalığın gençlerde de ortaya çıkabileceğini vurguluyor.

6 AYDA BİR DÜZENLİ KONTROLE GİDİN

Özel tedavi yöntemleriyle hastalığın kontrol altına alınabileceğini kaydeden uzmanlar, hastalara 6 ayda bir düzenli olarak kontrollerini yaptırmalarını öneriyor. Bu sayede hastalığın takip edilerek, kontrol altına alınabildiğini aktaran uzmanlar, hastalığın ilerlediği durumlarda ise kanamalar için lazer tedavisi ve ödem için göz enjeksiyonları tedavilerini uyguladıklarını söylüyor.

TEDAVİ OLMAZSA GÖZ KAYBI YAŞANIYOR

Tedavisi zamanında yapılan şeker hastalarında körlük riskinin yok denecek kadar azaldığına işaret eden uzmanlar, hastalığın tedavi edilmediği durumlarda görme kaybının kaçınılmaz olacağını da özellikle belirtiyor.