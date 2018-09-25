Diyarbakır Kitap Fuarı başladı

TÜYAP tarafından 120 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Diyarbakır 6. Kitap Fuarı, kapılarını açtı.
DİYARBAKILILAR KİTABA DOYACAK
26-30 Eylül tarihleri arasında Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kitap fuarında beş gün boyunca panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk atölye çalışmalarından oluşan 60 etkinlik gerçekleştirilecek.
ONUR KONUĞU MIGIRDIÇ MARGOSYAN
Etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Bu yılki fuarın “Onur Konuğu” ise eserleriyle Diyarbakır’ı anlatan ve kent hafızasının edebiyattaki önemli taşıyıcılarından biri olan yazar Mıgırdiç Margosyan olacak.