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Diyarbakır Kitap Fuarı başladı

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Diyarbakır Kitap Fuarı bugün başladı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 11:37..
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TÜYAP tarafından 120 yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Diyarbakır 6. Kitap Fuarı, kapılarını açtı.

DİYARBAKILILAR KİTABA DOYACAK

26-30 Eylül tarihleri arasında Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kitap fuarında beş gün boyunca panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk atölye çalışmalarından oluşan 60 etkinlik gerçekleştirilecek.

Diyarbakır Kitap Fuarı başladı

ONUR KONUĞU MIGIRDIÇ MARGOSYAN

Etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Bu yılki fuarın “Onur Konuğu” ise eserleriyle Diyarbakır’ı anlatan ve kent hafızasının edebiyattaki önemli taşıyıcılarından biri olan yazar Mıgırdiç Margosyan olacak.

Diyarbakır Kitap Fuarı başladı

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