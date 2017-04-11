Geleneksel ve modern banyo dekorasyonunu sizler için derledik...

Uzun yıllar pötikare desenine sofra bezi muamelesi yapsak da moda gücünü gösterdi ve vitrinler bu desende kıyafetlerle doldu.

Bu yazın modası pötikare için kombin önerileri

Bakanlık, Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili 9 kamu görevlisi hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın bozulmasını istedi.

Merkel ile Trump yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki kimyasal saldırıyı ve Kuzey Kore'yi konuştular.

Merkel ile Trump Suriye ve K.Kore'yi görüştü

Ukrayna'dan çıkan turist sayısı yıllık yaklaşık 1,5 milyon olurken, bunun yaklaşık yüzde 75'i Türkiye'yi tercih ediyor

1 Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin elindeki verileri açıklayan Uğur Dündar, 'hayır' oylarının önde olduğunu ifade etti.

2 Diyarbakır'da patlama Diyarbakır polis okulu civarında büyük bir patlama olduğu ifade ediliyor.

3 G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

4 Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı Hemen her gün ya bir gazetede, ya da bir TV kanalında oy nasıl kullanılmalı, nasıl kullanılmamalı uyarıları yapılıyor..

5 Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması oldu.

6 Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü Adana'da Doğan Barık, cezaevinde olan kardeşinin eşi Senem Barık ve arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.