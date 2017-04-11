Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Ek Binası'ndaki patlamanın atölyedeki panzer tamiri sırasında meydana geldiği belirtildi.
1 AĞIR 4 YARALI
Patlamanın şiddetiyle Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra bölgedeki çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Patlamada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyma Soylu olayla ilgili; "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var." açıklaması yaptı.
İşte ilk görüntüler;