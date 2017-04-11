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Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır polis okulu civarında büyük bir patlama olduğu ifade ediliyor.

11.04.2017 - 10:53
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Bağlar İlçesi'ndeki Emniyet Ek Binası'ndaki patlamanın atölyedeki panzer tamiri sırasında meydana geldiği belirtildi.

1 AĞIR 4 YARALI

Patlamanın şiddetiyle Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra bölgedeki çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Patlamada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyma Soylu olayla ilgili; "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var." açıklaması yaptı.

İşte ilk görüntüler;

Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

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