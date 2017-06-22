taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.390
USD
3,5242
EURO
3,9419
ALTIN
142,02
PETR
44,6000

Diyarbakır'da terör operasyonu tamamlandı

Lice, Kocaköy, Hani, Hazro, Dicle ve Silvan ilçelerinde 26 gündür devam eden operasyonlar kapsamında örgüte büyük darbeler vuruldu.

22.06.2017 - 09:40
  1. Haberler
  2. Gündem
Diyarbakır'da terör operasyonu tamamlandı

Diyarbakır'ın 6 ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, aralarında örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların ele geçirilmesi, iş birlikçiler ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 14 komando taburu, bin 199 polis özel harekat personeli, bin 442 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" başarıyla sona erdi.

Diyarbakır'da terör operasyonu tamamlandı

ELE GEÇİRİLENLER

3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 teröristin silah ve teçhizatlarıyla yakalandığı operasyonda, 2 M-16 piyade tüfeği, makineli tüfek, 16 kaleşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 10 tabanca, 3 havalı tabanca, 12 tabanca susturucu aparatı, 31 RPG-7 mühimmatı, 22 el bombası, 27 ruhsatsız av tüfeği, 2 keskin nişancı dürbünü, 2 el dürbünü, silah üstü termal dürbün, çabuk nişan alma sistemi, 310 muhtelif şarjör, 2 bin 843 muhtelif fişek, 2 büyük telsiz, 16 el telsizi, 12 sırt çantası, 37 uyku tulumu, 62 takım terörist kıyafeti, kar kıyafeti, 4 jeneratör, 167 tüp, 2 ton 100 kilogram yiyecek ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu tamamlandı

YAPILAN ARAMALAR

Cumhuriyet savcılığından alınan adli arama kararı doğrultusunda 104 köy ve bağlı mezralardaki bin 216 ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

14 TUTUKLAMA

Ekiplerce oluşturulan 30 yol kontrol noktasında 2 bin 706 araç ile 11 bin 135 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan arama ve kontrollerde hakkında adli işlem yapılan 91 kişiden 14'ü tutuklandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 156 kişi, Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da terör operasyonu tamamlandı VİDEO

BOMBALI ARAÇ SALDIRISI

Teröristlerce yağmalanan ve bombalı araç saldırısında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 12 araç bulundu.

BARINAKLAR İMHA EDİLDİ

Teröristlerce kullanılan 59 sığınak ile 24 barınak kullanılamaz hale getirildi. Savcılık talimatıyla, ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleri imha edildi.

Diyarbakır'da terör operasyonu tamamlandı

Bölgede, teröristlerce bir ton 620 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanan 19 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 23 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mutfak tüpü, 21 pil bloğu, 20 elektronik devre kartı, 657 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan entegre, 27 elektrikli fünye, 2 bin 275 metre el yapımı patlayıcı kablosu ele geçirildi. Söz konusu el yapımı patlayıcı düzenekleri güvenlik güçlerince yerinde imha edildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR

Narkoterörle mücadele kapsamında 13 ton 160 kilogramı toz, toplam 17 ton 157 kilogram esrar ile 4 milyon 483 bin 996 kök Hint keneviri bulundu.

Kenevirler yerinde imha edildi, ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı.

İlginizi Çekebilir
Katar'a gemiyle gıda sevkiyatı başladı
İzmir'den, Körfez ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'a, yaklaşık 4 bin ton gıda malzemesi taşıyan gemi limandan ayrıldı.
Bitlis'te 2 asker şehit oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul yürüyüşünün 8. gününde
Gerede'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Lideri, Bahçeli'yi yanında yürümeye davet etti.
Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya FETÖ uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ'nüün Japonya'da çok aktif olduğunu ve bu ülke için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

240
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

104
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

174
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

90
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

96
Tansu Çiller tatilde

Tansu Çiller tatilde

19
TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM