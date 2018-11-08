Diyarbakır'da tiyatroya ilgi her geçen gün artıyor

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, 30 yıldır sahnelediği farklı oyunlarla binlerce seyirciyi tiyatronun büyülü atmosferi ile buluşturuyor.

Diyarbakır'da 29 Ekim 1988'de ilk kez perdelerini açan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, her geçen yıl artan seyirci kapasitesi ile birbirinden farklı oyunları tiyatroseverler için sahneliyor.

SEYİRCİ SAYISINDA ARTIŞ

Sahnelenen oyunlarla önceki yıl 90 bin, geçen yıl 120 bin seyirciye ulaşıldı. Bu yıl ise 8 farklı oyun ve 2 festival ile seyirci sayısının 200 bine çıkarılması hedefleniyor.

SAHNELENEN OYUN ARTTI

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, son 3 yılı müdür olarak toplam 9 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığını söyledi. Daha önce seyirci kapasitesinin düşük olduğunu, çok az sayıda oyun sahnelendiğini ifade eden Eryiğit, "Göreve geldikten sonra yılda 7 ya da 8 oyun sahnelemeye başladık. Bu sayı festival ile 16-17 oyuna kadar çıktı" dedi.

HEDEF 200 BİN SEYİRCİ

Gonca Eryiğit, her geçen yıl seyirci kapasitesinin yükseldiğini, yılda 30 bin olan seyirci kapasitesinin önceki yıl 90 bin, geçen yıl 120 bine ulaştığını dile getirerek bu yıl hedeflerinin 200 bin seyirci ile buluşmak olduğunu aktardı.