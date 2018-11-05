Diyarbakır'da ücretsiz sinema ve tiyatro keyfi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla kırsalda yaşayanlar da dahil 7'den 70'e her kesimden vatandaşların ücretsiz sinema ve tiyatro etkinliklerinden yararlanması sağlanıyor.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla kent merkezinin yanı sıra köylerde de tiyatro oyunu sahneleniyor, film gösterimi yapılıyor.

ÜCRETSİZ FİLMLER

Görevlendirmenin yapıldığı tarihten bu yana belediyenin kültür sanat çalışmaları sayesinde 43 bin kişi ücretsiz sinema filmi izledi, 18 bin kişi de tiyatro etkinliklerinden faydalandı.