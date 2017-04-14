Diyarbakır'daki patlamanın şüphelileri Suriye'ye kaçacaktı

Diyarbakır’da 3 kişinin şehit olduğu patlamayla ilgili 3 terörist Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı.

Patlamayla ilgili daha önce de 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının dışarıdan açılan bir tünelle yapıldığını aktararak “Biz ilk önce acaba ‘İçeriye girip, bir kişi, çalışan marifetiyle bir şey koydu mu’ diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık ayda bir arama tarama yaparız, böyle bir tehditle karşılaşmayalım diye. Demek ki çok kısa bir süre içerisinde böyle şey kazmışlar. Yerin altında patlayıcı yerleştirmek suretiyle ama bütün detayını vali bey açıklayacak.” diye konuşmuştu.