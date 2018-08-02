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Diyarbakır'ın tarihi yapılarını resmediyorlar

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan merkez Kayapınar Belediyesi'nin düzenlediği resim kursunda eğitim alan kursiyerler, kentin tarihi yapılarını kara kalemle resmediyor.

AA | 02.08.2018 - 10:56..
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Diyarbakır Kayapınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurslarda, güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin resim bölümlerinin yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Kültürüm Tuvalimde projesi ile kentin tarihi yapılarını kara kalem çalışmasıyla tuvale aktarıyor.

Diyarbakır'ın tarihi yapılarını resmediyorlar

5 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI

Proje kapsamında eğitmenleri gözetiminde çalışmalara başlayan öğrenciler, ilk olarak tarihi On Gözlü Köprü'yü resmetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, belediye bünyesindeki merkezde düzenlenen kurslarda 5 bin öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Diyarbakır'ın tarihi yapılarını resmediyorlar

"ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLUYORUZ"

Mustafa Çelik, merkezde özel yetenek sınavları için de kurs düzenlediklerini belirterek, "Hedefimiz, üniversitelerin ve güzel sanatlar liselerinin sınavlarına hazırlanan öğrencilerin başarılı olmalarını sağlamak. Bununla birlikte tarihi, kültürel ve turistik yerlerimizi hem gençlerimize tanıtmak hem de resmetmelerini sağlamak ve bu resimleri çeşitli sergilerde kullanmak. Amacımız, Diyarbakır'da, tarih, kültür ve sanatla gündem oluşturmak." dedi.

Diyarbakır'ın tarihi yapılarını resmediyorlar

"TARİHİ MEKANLARI ÇİZECEĞİZ"

Resim öğretmeni Özgür Yeşil de 110 öğrencinin 6 aydır eğitim aldığını söyledi.

Kursiyerlerin 20'ye yakın üniversitede yetenek sınavına gireceğini ifade eden Özgür Yeşil, "Amacımız, hem tarihi mekanlarımızı öğrencilerimize tanıtmak hem de onları resmetmek, bu resmettiklerimizi de insanlarımıza sunmak. Sadece On Gözlü Köprü'yü resmetmekle kalmayacağız. Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare ve Sur ilçesindeki diğer tarihi mekanları da çizeceğiz." dedi.

Diyarbakır'ın tarihi yapılarını resmediyorlar

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Kursiyerden Gülçin Işıktaş da üniversiteye hazırlık için gittiği kursta, model ağırlıklı çalıştıklarını belirtti. Daha önce birçok kursa gittiğini fakat sadece kültür merkezindeki kurstan çok memnun kaldığını anlatan Işıktaş, belediyeye desteğinden dolayı teşekkür etti.

Diyarbakır'ın tarihi yapılarını resmediyorlar

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