Diyet uzmanlar nar tüketilmesini istiyor

Kış mevsiminde sevilerek tüketilen meyvelerin başında gelen nar tezgahlardaki yerini aldı. Antioksidan ve lif bakımından oldukça zengin olan nar, uzun süre tok tuttuğu için uzmanlar tarafından zayıflamak isteyenlere ve obezite hastalarına öneriliyor.

AKŞAM YEMEĞİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Nar meyvesini zayıflama diyetlerinin bir parçası olarak kullanıldığını ifade eden diyet uzmanları, narı öğünler arası atıştırma veya akşam yemeğinden önce yenilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Günlük bir adet düzenli olarak nar tüketildiğinde tokluk hissini artarak, acıkmayı geciktirdiğini belirten uzmanlar, böylelikle akşam yemeklerine kolaylıkla engel olunabileceğini dile getiriyor.

OBEZİTE ÜSTÜNDE ÇOK FAZLA OLUMLU ETKİYE SAHİP

Süper olarak değerlendirilen besinler arasında yer alan narın birçok antioksidana sahip olduğunu ifade eden uzmanlar, “Son yapılan araştırmalara göre obezite üstünde çok fazla olumlu etkiye sahip, tokluk süresini uzatıyor. Narın, hem suyunu hem de tanesini ile birlikte yenilmesini öneriyoruz. Narın kabuğu da taneleri de suyu da faydalı. Antioksidan, antikansorejen birleşik içeriyor. Sadece nar suyu içerek, kanser hücrelerine karşı vücutta bir savaş sağlayabiliyorsunuz” diyor.

DİYET YAPANLARA TAVSİYELER

Bir adet narda 7 gram lif bulunduğunu özellikle belirten uzmanlar diyet yapanlara şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Diyet yapanlarda bağırsaklarda yavaşlama, kabızlık sorunu olabiliyor. BU sorundan kurtulmak isteyenler nar tüketebilir. Bir adet nar 72 kalori ve ara öğünlerde bir tane tüketilebilir. Öğle yemeği ile akşam yemeği arasında acıktıklarını hissedenler, akşam yemeğinde çok yemek yediklerini ifade ediyor. Akşam yemeğini çok yememek için saat 15.00 -16.00 arası bir adet nar veya bir bardak nar suyu tüketebilirler. Diyet yapanların akşam yemeğinden 3-4 saat önce bir adet nar yemesini öneriyoruz."