Diyetisyenler 'yağsız diyet olmaz' diyor

Zayıflamak uğruna yapılan şok diyetler olumsuz etkilerini sonraki aylarda göstermeye başlıyor. Kişi hızlı kilo kaybetmek adına vücuda gerekli besinleri almıyor, kilo verdiğini gördükçe yağ tüketimi sıfırlıyor ve sonunda sağlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, diyet sırasında mutlaka yağ tüketilmesi gerektiğini ve yağ seçiminin önemli olduğunu söylüyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI OLUŞUYOR

İnsanın hayatı boyunca en çok tükettiği besinlerin başında gelen yağlar hakkında doğru bilinen yanlışların olduğunu dile getiren uzmanlar, yağ tüketimini durdurarak kilo vermeye çalışanların ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabileceklerini ifade ediyor. Yağın acıkma ataklarında kan şekerini dengede tuttuğunu vurgulayan uzmanlar, yağsız bir diyetin üreme sağlığından tutun da regl dönemlerinde düzensizliğe bile sebep olabileceğini belirtiyor.

ZEYTİNYAĞI KULLANIN

Vücuttaki yağ eksikliğinden dolayı bağışıklık sisteminin zarar görebileceği ve hatta Alzheimer gibi birçok hastalığa da davetiye çıkartabileceği bildirilirken, diyet listelerinde zeytinyağı gibi sağlık açısından da yararlı yağların mutlaka olması gerektiği öğrenildi.

AVOKADO İYİ BİR TERCİH

Uzmanlar zeytinyağını kullanmak istemeyenlere ise önerilerde bulunuyor. Adından sıkça söz edilmeye başlanan avokadonun yararları hem saymakla bitmiyor hem de diyet listelerinde zeytinyağı sevmeyenler için kurtarıcı oluyor. Sağlıklı yağlardan olduğu için genellikle zeytinyağı önerildiğini fakat sevmeyen kişiler için avokadonun da alternatif olabileceği belirtiliyor. Bu arada avokado dışında badem, fındık, ceviz, hindistan cevizinin de sağlıklı yağlar grubundan olduğu dile getiriliyor.

ÖNCE YEMEĞİ SONRA YAĞI KOYUN

Vatandaşlar genelde yemek pişmeden önce yağı tencereye koyup kızdırarak kullanıyor. En sağlıklı yağlar bile bu işlemden sonra sağlığınızla savaşan düşmanlar haline geliyor. Bu konu hakkında da uzmanlar asıl doğru ve sağlıklı olanın yemeğin önce pişmesinin ardından da yağ eklenmesinin olduğunu vurguluyor.