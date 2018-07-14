Doğa Rutkay ikiz doğurdu

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile dünyaevine girmişti. Çift dün evliliklerini ikiz bebekleriyle taçlandırdı.

"BÜYÜK ŞAŞKINLIK VE SEVİNÇ BİZDE"

Bu güzel haberi duyuran ise Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal oldu. Dün gece saatlerinde doğumu müjdleyen Kamal, sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak, "Evet, Piraye ve Rutkay Kerim bu gece itibarı aramıza geldiler. Büyük bir şaşkınlık ve sevinç bizde. Kulaklarına duasıyla isimleri okundu. Anaları da, bebeler de gayet iyiler. Önce kendilerine, ailelerine, vatana, milete ve tüm insanlığa hayırlı birer evlat olmaları en büyük arzumuz, tek hayalimiz. Bugüne kadar esirgemediğiniz dualarınız ve güzel niyetleriniz için binlerce teşekkürler. Herkesin evladıyla birlikte bizimkileri de Rabbim korusun. Sevgi ve saygılarımızla."

"BİZ İYİYİZ MERAK ETMEYİN"

Doğa Rutkay ise bugün paylaşımda bulunarak, "Biz iyiyiz merak etmeyin dostlarımız. Tanış olmadan sevenlerimiz, dualarınıza, kalpten geçen her türlü duygularınıza sonsuz teşekkürler." şeklinde bir yazı paylaştı ve sevenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

PİRAYE VE KERİM İSMİNİ VERDİLER

Çift, bebeklerine 'Piraye' ve 'Kerim' ismini verdi.

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Bilindiği üzere dün Tarkan'ın eşi de bir doğum yaptı ve Lina adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Tarkan hayranı olarak bilinen Doğa Rutkay'ın da Tarkan'ın eşi ile aynı anda doğum yapması ilginç bir tesadüf oldu.