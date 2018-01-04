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Doğu Guta'ya yapılan bombardımanda 20 sivil öldü

Beşar Esad rejimine destek veren Rus Hava Kuvvetlerinin bombaladığı Doğu Guta'da, ilk belirlemelere göre en az 20 sivil hayatını kaybetti.

AA | 04.01.2018 - 02:14..
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Abluka altındaki Doğu Guda'daki Duma ve Haresta ilçeleri ile Kefer Batna, Sakbe, Merc, Medyere, Arbin, Misraba, Hammuriye, Beyt Sava ve AynTerma beldelerindeki sivil yerleşim alanları, yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kaldı.

Doğu Guta'ya yapılan bombardımanda 20 sivil öldü

RUS HAVA KUVVETLERİ DESTEK VERDİ

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Rus hava kuvvetleri, Doğu Guta'yı ablukaya alan ve yoğun bir şekilde saldıran rejim güçlerine hava desteği vermek için bölgedeki sivil yerleşim alanlarını ağır bombardımana tuttu.

Savaş uçaklarının Doğu Guta'nın Misraba beldesine dün gece geç saatlerde düzenlediği saldırılarda biri Sivil Savunma görevlisi olmak üzere 11 sivil yaşamını yitirdi.

Arbin beldesine dün gece düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 sivil hayatını kaybederken, Beyt Sava beldesine düzenlenen hava saldırılarında 2'si çocuk 3 sivil öldü.

Doğu Guta'ya yapılan bombardımanda 20 sivil öldü

YARISI ÇOCUK OLMAK ÜZERE 400 SİVİL YAŞIYOR

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aralıksız devam eden hava saldırıları yüzünden ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 8 aydır bölgeye yönelik abluka ve bombardımanlarını sıklaştırdı.

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