Doğu Perinçek'in gazetesi MİT operasyonundan rahatsız

ABD'de yayın yapan bir hava durumu kanalı, ‘augmented reality’ animasyon tekniği ile florence kasırgasının muhtemel senaryolarını çizdi.

İngiliz basını, Karius'un İstanbul'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu yazdı. Kiralık olarak gelen Alman kalecinin Beşiktaş'ta kalacağı ifade edildi.

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Döviz bürosu gibi çalışan dilenci

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda dilencilik yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişinin üzerinden döviz bürolarında bile bulunmayan on beş farklı birimde para çıktı.