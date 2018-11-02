Doğu Roma dönemine ait mağara bulundu

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gerger ilçesinde köylüler tarafından mağara bulunduğunun ihbarı üzerine ilçeye geldiklerini söyledi.

Mehmet Alkan Kireç taşından yapılan, ön kısmının 5 metre yüksekliğinde arkaya doğru daraldığını, uzunluğunun ise 12 metre olan bir mağara tespit ettiklerini söyledi.

DOĞAL MAĞARA

Mehmet Alkan, "Mağara, doğal bir mağaradır. Mağaranın kuzey girişinde kırmızı boyama tekniğiyle yapılmış daire içerisinde malta haçı ve üst kısmında haç işaretleri bulunuyor. Haç işaretlerinin bulunması nedeniyle bu mağaranın Hristiyanlar için dini ayinlerin yapıldığı mekan olarak da kullanıldığı düşünülmektedir. Mağaranın iç kısmında ise sunum çukurları bulunuyor. Bu çukurların libasyon yapılan çukurlar olduğunu tespit ettik. Doğu Roma dönemine ait bir mağaradır" dedi.

AYİN YAPILMIŞ

Mağarayı ilk gören vatandaşlardan Fethi İzci ise mağarayı gezip incelediğini ve farklı bir mağara olduğunu gördüğünü belirtti. Mağarada ateş yakıldığını ve haç işaretlerinden anlaşıldığı üzere ayin yapıldığını tahmin ettiğini anlatan İzci, "Mağarada ayak izleri var. Adıyaman'da ilk defa böyle bir mağara görüyorum. Kırmızı boya ile işaretlenen haç işaretleri var" diye konuştu.



