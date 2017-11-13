Doğu ve Güneydoğu'da ihracat rakamları

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ocak-ekim döneminde, DAİB'in Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorumluluk alanında yer alan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. DAİB'in ekim ayı ihracatı 153 milyon 206 bin dolar oldu.

YÜZDE 18'LİK ARTIŞLA IRAK BİRİNCİ SIRADA

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında geçen yıla oranla yüzde 18'lik artışla 336 milyon 454 bin dolarla ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan, Almanya ve Bulgaristan takip etti.

EN ÇOK İHRACAT KİMYA SEKTÖRÜNDE

Aynı süreçte DAİB'in sektörler bazındaki ihracatında ise ilk sırada 209 milyon 832 bin dolarla kimya sektörü yer aldı. Bu sektörü 204 milyon 511 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 168 milyon 918 bin dolarla da makine sektörü izledi.

Birliğin ekim ayındaki ihracatında genel olarak yüzde 9'luk düşüş yaşanmasına rağmen tarım ürünleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31'lik artışla 19 milyon 907 bin dolardan 26 milyon 30 bin dolara, madencilik sektörü ihracatı ise yüzde 45'lik artışla 6 milyon 207 bin dolardan 8 milyon 973 bin dolara yükseldi.

DAİB'in ekim ayı ihracatında 17 il arasında ihracatı en fazla artan iller ise sırasıyla Hakkari, Batman, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Iğdır ve Ağrı oldu.

"İHRACAT YAPMAYAN İLİMİZ KALMADI"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin 10 ayda toplamda 1 milyar 498 milyon 305 bin dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Birliğe bağlı Şırnak, Hakkari gibi illerden iki yıl öncesine kadar hiç ihracat yapamadıklarını belirten Şengel, "Şu an 17 ilimizde hiç ihracat yapmayan ilimiz kalmadı, Bayburt bile ihracat yaptı. Hedefimiz yıl sonunda 2 milyar dolarlık ihracat." dedi.