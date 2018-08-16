Doğubank iPhone siparişlerini iptal etti

ABD ile yaşanan gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeili ürünlere yönelik boykot çağrısı sıcak ticaret merkezlerinde etkisini gösterdi.
Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti.
SİPARİŞLER İPTAL EDİLİYOR
Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı.
Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı kesilmiş durumda.
50 MİLYON DOLARLIK İPTAL
Esnafın verdiği bilgiye göre, sadece Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.