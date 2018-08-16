taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8483
Euro
6.6608
Altın
1177.615
Borsa
90625.63

Doğubank iPhone siparişlerini iptal etti

Bir dönem elektronik cihazların merkezi olarak görülen Doğubank’ın 50 milyon dolarlık iPhone siparişini askıya aldığı belirtildi.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Doğubank iPhone siparişlerini iptal etti

2

ABD ile yaşanan gerginliğin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD menşeili ürünlere yönelik boykot çağrısı sıcak ticaret merkezlerinde etkisini gösterdi.

Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti.

SİPARİŞLER İPTAL EDİLİYOR

Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı.

Başta iPhone olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı kesilmiş durumda.

50 MİLYON DOLARLIK İPTAL

Esnafın verdiği bilgiye göre, sadece Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

256
Benzin ve motorine ÖTV zammı

Benzin ve motorine ÖTV zammı

380
Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

59
Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

Real Madrid'i yenen Atletico Madrid, Süper Kupa'yı aldı

25
'Türk lirası adil değerinin altında'

'Türk lirası adil değerinin altında'

26
4 katlı apartmanın çatısından atladı

4 katlı apartmanın çatısından atladı

15
Doğubank iPhone siparişlerini iptal etti

Doğubank iPhone siparişlerini iptal etti

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM