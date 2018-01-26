taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7512
EURO
4,6692
ALTIN
163,23
PETR
70,6900

Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

Geçtiğimiz günlerde STK'ların Zeytin Dalı Harekatı'na destek bildirisine katılmayan Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği şimdi de birbirini destekliyor.

Detay Haber | 26.01.2018 - 21:16..
  1. Haberler
  2. Gündem
Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

TSK, 20 Ocak Cumartesi 17.00'de Afrin'den terör örgütlerini temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen bir operasyona başlamıştı.

DESTEK VERMEYEN STK'LAR

Akabinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları bir toplantı yaparak Türk askerine desteklerini açıklamış ancak o STK'ların arasında Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yer almamıştı.

Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

DOKTORLARA DESTEK MİMAR VE MÜHENDİSLERDEN GELDİ

Türk Tabipler Birliği, gelen tepkilerin ardından bugün bir açıklama yaparak kararlarının arksında durduklarını açıkladılar.

Doktorların, bu açıklamasını Twitter'da retweet eden hesaplardan biri de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği oldu.

TMMOB, paylaştığı tweete #TTBninYanındayım yazarak bir açıklama yaptı ve açıklamanın kapağında "Türk Tabipler Birliği" yalnız değildir ifadelerine yer verdi.

STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek haberi
Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

Diş Hekimleri'nden Zeytin Dalı Harekatı'na destek haberi
Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

Türk Tabipler Birliği, Zeytin Dalı'na karşı haberi
Doktorlarla mühendis-mimarlar Afrin'e karşı birleşti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

Rus uzmanlar: Almanların ambargosu Türkiye'yi etkilemez

147
Kripto para madeni gümrüklere takıldı

Kripto para madeni gümrüklere takıldı

70
Soros: Trump kısa sürede ortadan yok olacak

Soros: Trump kısa sürede ortadan yok olacak

64
Kadıköy'de 3 gence saldıran terör seviciler yakalandı

Kadıköy'de 3 gence saldıran terör seviciler yakalandı

423
ABD’li eski generalin zor anları

ABD’li eski generalin zor anları

41
YPG Esad'a 'Kurtarın bizi' çağrısı yaptı

YPG Esad'a 'Kurtarın bizi' çağrısı yaptı

131
Afrin'den sonra Irak sınırına kadar temizlik sürecek

Afrin'den sonra Irak sınırına kadar temizlik sürecek

225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM