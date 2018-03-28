Dolar 4 TL'yi gördü

Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik baskıların sonucu olarak döviz piyasasında hareketle günler yaşanıyor.
Dünyada yaşanan siyasi belirsizliklerin de etkisiyle dolar ve euro yükselişe geçti.
KURLARDA SON DURUM
Serbest piyasada dolar 4 liraya yükselirken euro 5 liraya doğru ilerliyor.
Dolar: 4,01
Euro: 4,96
ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLER
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.
TARİHİ ZİRVESİ
Analistler, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.