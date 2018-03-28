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Dolar 4 TL'yi gördü

Serbest piyasada dolar kuru 4 lirayı gördü, euro ise 4,96 seviyesinde.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 10:45..
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Dolar 4 TL'yi gördü

Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik baskıların sonucu olarak döviz piyasasında hareketle günler yaşanıyor.

Dünyada yaşanan siyasi belirsizliklerin de etkisiyle dolar ve euro yükselişe geçti.

KURLARDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar 4 liraya yükselirken euro 5 liraya doğru ilerliyor.

Dolar: 4,01

Euro: 4,96

ABD'DE AÇIKLANACAK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.

TARİHİ ZİRVESİ

Analistler, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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