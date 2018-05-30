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Dolar 5 hafta sonra düşüşe geçti

24 Haziran sürecine girilmesiyle yurt dışından yapılan spekülasyonlar sonucu yükseltilen dolar, düşüş trendine geçti.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 10:58..
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Dolar 5 hafta sonra düşüşe geçti

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Sandıktan istediği sonuçları çıkarmak isteyen Amerika ve Avrupa merkezli bazı güçler harekete geçti.

Türkiye'yi ekonomi üzerinden dize getirip servetine servet katmak isteyen faiz lobileri, döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yaptı.

Spekülatörlere uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da destek oldu.

5 HAFTALI YÜKSELİŞ DURDU, DÜŞÜŞ BAŞLADI

Bu dönemde döviz kurları üst üste rekorlar kırdı. 5 haftaya yükselişle başlayan dolar, yeni haftaya düşüşle girdi.

Bugün de düşüş trendini sürdüren dolar, 4,50'nin altını gördü.

SON RAKAMLAR

Dolarla birlikte euroda da düşüş gözlendi.

Serbest piyasada dolar 4,48 seviyesinde yerini korurken euro 5,20 seviyesine geriledi.

DOLAR 6 LİRA OLACAK DİYENLER...

Dolar üzerinde Türkiye'ye karşı algı operasyonları da düzenleniyordu.

Almanya'nın ikinci büyük bankası olarak gösterilen Commerzbank'ın analisti Tatha Ghose, Türkiye'de doların 6 lirayı bulabileceğini söylemişti.

DOLAR BOZDURUN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise doların bozdurulması için çağrıda bulunmuştu.

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