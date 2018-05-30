Dolar 5 hafta sonra düşüşe geçti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, manevra yaptığı sırada kontrolünden çıkan aracıyla bir gecekondunun üstüne uçan sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Emlak Konut GYO, mart ayında düzenlenen Çekmeköy Taşdelen arsa ihalesinin kazananı DAP Yapı ile anlaşma yaptı.

Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmed tarafından Bursa'da 1413-1419 yılları arasında yapılan Yeşil Külliye, Türk sanat motifinin önemli örneklerinden birini teşkil ediyor.

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Sultandan krala hediye edilen milyon dolarlık yat

Umman Sultanı Kâbus bin Said bin Teymur tarafından Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’a hediye edilen 100 milyon dolar değerindeki ahşap yat, Bodrum’da baştan aşağı yenilendi.