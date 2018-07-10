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Dolar kurunu Japonlar aşağı çekiyor

Dolar ve Türk lirasında yaşanan sert düşüş sonrasında, Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden Türk lirası toplama kararının kur üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 09:31..
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Dün akşam saatlerinde ser değer kaybeden Türk lirası sabah saatlerinde tekrar değer kazanmaya başladı.

FPG Securities CEO’su Koji Fukaya’ya göre liranın toparlanmasında etkili olan etken, Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden alıma geçmesi.

Dolar kurunu Japonlar aşağı çekiyor

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Fukaya, liranın geçtiğimiz ay dengelendiğini ve ekonomi yönetimindeki bakan atamaları ile bu dönemde işlem gördüğü bandın alt seviyesine ulaştığını belirtirken, "Bu durum muhtemelen yatırımcıların ucuz seviyelerden alıma geçmesine neden oluyor." dedi.

Kabinenin açıklanmasından sonra Türk lirası değer kaybederken Asya işlemlerinde dolar/TL 4,75’i aşmıştı.

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