Dolar kurunu Japonlar aşağı çekiyor

Dün akşam saatlerinde ser değer kaybeden Türk lirası sabah saatlerinde tekrar değer kazanmaya başladı.

FPG Securities CEO’su Koji Fukaya’ya göre liranın toparlanmasında etkili olan etken, Japon bireysel yatırımcıların dip seviyelerden alıma geçmesi.





Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Fukaya, liranın geçtiğimiz ay dengelendiğini ve ekonomi yönetimindeki bakan atamaları ile bu dönemde işlem gördüğü bandın alt seviyesine ulaştığını belirtirken, "Bu durum muhtemelen yatırımcıların ucuz seviyelerden alıma geçmesine neden oluyor." dedi.

Kabinenin açıklanmasından sonra Türk lirası değer kaybederken Asya işlemlerinde dolar/TL 4,75’i aşmıştı.