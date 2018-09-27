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Dolarda düşüş sürüyor

Dolar TL karşısında değer kaybederek 5,95 seviyesini gördü.

AA | 27.09.2018 - 17:44..
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Dolarda düşüş sürüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırmasına karşın Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Dolar/TL, gün içinde 6,1375'i görmesinin ardından gerileyerek 5,95 seviyesini gördü.

5,75'E KADAR DÜŞÜŞ İVME KAZANACAK

Saat 17.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 1,85 azalışla 5,9885 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,06 düşüşle 7,0142, sterlin/TL de yüzde 1,88 gerileyerek 7,8810'dan işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların Türk lirasına ilgiyi artıracağını ve 5,75 seviyesine kadar düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.

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