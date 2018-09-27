1 Vücut geliştirme şampiyonu sevgilisini dövdü 35 yaşındaki vücut geliştirme şampiyonu Paul Bashi, kız arkadaşını öldüresiye dövdü. Geçen ay yaşanan olayının görüntüleri ise ilk kez yayınlandı.

2 Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp can verdi Konya’da, kablo hırsızlığı yapmak için arkadaşıyla birlikte trafoya girdiği iddia edilen bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

3 Dolarda düşüş sürüyor Dolar TL karşısında değer kaybederek 5,95 seviyesini gördü.

4 Atatürk Havalimanı'nda intihar girişimi Kırgızistan uyruklu bir yolcu, ikinci kattan kendini aşağı bıraktı. İntihara teşebbüs eden kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

5 Dacia Fırsatı kaçırma.

6 Doğalgaz kaçağını ateşle kontrol etmeye çalıştı Batman'da gaz kaçağını ateşle kontrol eden esnaf, doğalgazın alev almasına neden oldu.