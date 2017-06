Donald Trump Küba anlaşmasını bozuyor

ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası sürecinde kendisinden önceki başkan Barack Obama’nın Küba politikasını sert şekilde eleştirmiş ve yapılan anlaşmayı bozacağını ifade etmişti.

TURİSTİK ZİYARETLERİ YASAKLAYACAK

Trump Amerika için daha iyi bir anlaşmanın mümkün olduğunu ileri sürerek adaya yapılan turistik ziyaretleri yasaklamaya, 56 yıllık ambargoyu yeniden başlatmaya ve finansal işlemleri askıya almaya hazırlanıyor.

Amerikan ve Küba halkının çıkarlarını gözettiğini belirten Trump, Castro rejiminin eline geçen maddi kazancın çok küçük bir bölümünün halka yansıdığını ve yapılan anlaşmanın Küba halkına yaramadığını düşünüyor.

Trump’ın politikası geçtiğimiz yıl özel lisanslar alarak Küba’da iş yapmaya başlayan ticari şirketlerin ve otellerin de lisanslarının iptal olacağı anlamına geliyor.

Trump yönetimi adaya yapılacak her tür ziyaretin şartlarını da oldukça zorlaştıracak. Adaya gitmek isteyen her Amerikalının Küba halkıya anlamlı etkileşimde bulunduğunu ispat edecek detaylı aktivite planlaması sunması ve yapacakları her harcamayı kayıt altına almaları zorunlu olacak.