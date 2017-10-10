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Donald Trump'ın ilk eşi konuştu

Donald Trump'ın ilk eşi, Ivanka ve Eric Trump'ın annesi olan Ivana, 25 yıl önce boşandığı eşi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10.10.2017 - 05:59
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CBS News'den Jim Axelrod'a röportaj veren Ivana Trump, 25 yıl önce boşandığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump'la ilgili kendisine yöneltilen, "Siz olmasaydınız, şu an olduğu kişi olur muydu?" sorusuna Ivana, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

"ÇOCUKLARI BEN YETİŞTİRDİM"

Trump'tan olan çocukları Donald Jr., Eric ve Ivanka ile gurur duyduğunu belirten Ivana Trump, seçim kampanyası sırasında çocuklarını izlemenin kendisine ‘Raising Trump' (Trump Yetiştirmek) adlı kitabı yazmak için ilham verdiğini belirtti.

Donald Trump'ın ilk eşi konuştu(Donald Trump ve ilk eşi İvana)

Çocuklarını kimin yetiştirdiği sorusuna üzerine ise Ivana Trump, "Kesinlikle ben"diye karşılık verdi.

Donald Trump'ın ilk eşi konuştu

"TRUMP'IN İKİNCİ EŞİ BİR ŞOV KIZI"

Ivana Trump'a, ABD Başkanı'nın ikinci eşi Marla Maples ve şu anki eşi First Lady Melania Trump'la ilgili de soru yöneltildi.

Ivana Trump, Maples'ın adını bile ‘ağzına almayarak', "Onun hakkında konuşmuyorum. O bir şov kızı. Hayatında başardığı hiçbir şey yok" dedi. ​

Donald Trump'ın ilk eşi konuştu(Donald Trum ve ikinci eşi Marla)

Öte yandan Melania Trump ile ilişkisinin ise ‘tamamen başka bir konu' olduğunu söyleyen Ivana, First Lady ile iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi. Bunun sebebi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Biri (Marla), bir hiç. Diğeri (Melania) ise first lady."

Donald Trump'ın ilk eşi konuştu(Donald Trump ve şimdiki eşi Melania Trump)

DONALD, MARLA İLE ALDATMIŞTI

1977 yılında evlenen Donald ile Ivana, Trump'ın Marla Maples ile ilişkisi ortaya çıkınca 1992'de boşanmıştı. Daha sonra Marla Maples ile evlenen Donald Trump'ın bu evlilikten de Tiffany adlı bir kızı olmuştu.

"ÇEKYA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ REDDETTİM"

Öte yandan Ivana Trump, ABD Başkanı'nın kendisine Çekya Büyükelçiliği görevini teklif ettiğini fakat ‘özel hayatını korumak istediği' için bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Eski eşiyle her hafta konuştuğunu belirten Ivana, Twitter alışkanlıkları konusunda kendisini desteklediğini dile getirdi: "Ona, ‘Bence tweet atmalısın. Bu yeni bir yol, yeni bir teknoloji. Eğer kelimelerini, The New York Times'a konuşmadan ki her bir kelimeni çarpıtacaklar, aynen aktarmak istiyorsan, mesajını böyle iletmelisin' dedim."

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