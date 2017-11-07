Uzmanlardan uyarı: Spordan vazgeçmeyin

Sağlıklı bir yaşam ve doğru beslenme düzeni, aslında zannedildiği kadar zor değil. Çoğu zaman fırsat bulunamadığı için yapılmadığı mazeret edilen spor için aynaya bir kez bakmanız yeterli olabilir. Uzmanlar, kişinin kendi vücudunu beğenmemeye başlamasıyla sağlıklı yaşama ve doğal olarak spora başlanıldığını belirterek, şu önerilerde bulunuyor:

VÜCUDUNUZLA TEKRAR İLETİŞİM KURUN

Aynanın karşısına geçin ve genel vücut proporsiyonunuzu değerlendirin. (Omuz ve kalça yükseklikleri, kafanızın gövdenizin orta hattında bulunup bulunmadığı gibi detaylar, kısaca simetri önemli.) Yoga veya germe yaparken, vücudunuzun nasıl çalıştığını anlayın. Bu aktiviteler sırasında vücut sıvılarınızı nasıl harekete geçtiğini öğrenin.

KARDİO ANTRENMANI YAPMAYI UNUTMAYIN

Eğer gerçekten vücudunuzu şekillendirmekte kararlıysanız; egzersiz programınız haftada 3 ila 5 kere, 30-60 dakikalık bir aralıkta orta seviyede aerobik (solunumu hızlandırarak dokulara daha fazla oksijen gitmesini sağlayan) egzersiz olmak zorunda. Vücudunuzun yeniden şekillenmesi ve esnekliği için egzersizlerin öncesi ve sonrasında germe yapılmalı. Joging, yüzme, bisiklet, tenis veya squash gibi aktiviteleri deneyin.

EVDE KASLARINIZI ÇALIŞTIRIN

Basitçe kendi vücut ağırlığınız ile yaptığınız egzersizler daha iyi bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Push-up, squat, karın ve sırt kuvvetlenme gibi egzersizleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Haftada 2 veya 3 kez olmak üzere 10-20 tekrar ve 3 set olarak egzersizleri yapın.

KENDİ VÜCUT TİPİNİZE GÖRE KIYAFETLER SEÇİN

Kendinize vücut ölçülerinize göre etkileyici kıyafetler seçin. Kendinizi yenilenmiş ve motive hissetmek için fit kıyafetler edinin.

ENERJİ SAĞLAYACAK YİYECEKLER TÜKETİN

Eğer hedefiniz sıkı, fit ve mükemmel görünmekse her gün ne yiyip içtiğinizin farkında olmalısınız. Tabi ki kendinizi kontrol altında tutarken, egzersizler sırasında ve günlük yaşantınızda size yeterli seviyede enerji sağlayacak yiyecekleri tüketmeniz gerekiyor. Fakat etkisi hızlı geçen, fazla vaatlerde bulunan moda diyetlerden kaçınmanızda fayda var. Vücudunuzun içerden de dışarıdan olduğu gibi mükemmel olması gerekiyor.

VÜCUDUNUZU BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİN

Bedeninizi sadece negatif gördüğünüz tarafları ile değil, bir bütün olarak değerlendirin. Vücudunuzun beğendiğiniz kısımlarını ortaya çıkaracak kıyafetler seçin.

POZİTİF OLUN

Vücudunuzun nasıl göründüğü, daha çok algıya dayanır. Eğer vücudunuzun iyi olmadığını düşünerek yürüyorsanız, vücudunuz bunu yansıtır. O yüzden her sabah evden bir gülümseme ile ayrılın ve en iyi tavrınızı takının. Duruşunuz ve tavrınız, görünüşünüzü belirler. Yürürken ve ayakta dururken, kendinize güvenli bir tavır sergileyin. Vücudunuzun bu şekilde daha farklı göründüğünü, çok geçmeden fark edeceksiniz.

VÜCUDUNUZ TEK VE EMSALSİZ

Her insanın başka bir genetik yapı, vücut şekli ve ölçüsü ile doğduğunu hatırlayın. Sizin vücudunuz da benzersiz olabilir.

KENDİNİZİ ŞIMARTIN

Eğer vücudunuzu şekle sokmak için her gün antrenman yapmayı başardıysanız, gidin ve kendinize bütün stresinizi ve gerginliğinizi azaltacak bir masaj hediye edin. Eğer masaj konusunda fanatik değilseniz, küvetinizi doldurun ve suyun rahatlatıcı etkisinin tadını çıkarın.

İLERLENMEYİ TAKİP EDİN

Bu süre içinde vücudunuzdaki gelişmeleri takip etmenizi öneririm. İlk halinizin fotoğrafını çekin, yağ yüzdenizi, bedeninizi, egzersizleri yapma süre ve sayınızı bir yerlere not edin ve her ay karşılaştırın. Böylelikle doğru yapıp yapmadığınız şeyleri değerlendirme fırsatınız olur.