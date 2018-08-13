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Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

MASAK, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşta kasıtlı olarak felaket tellallığı yapan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattı.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 01:27..
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Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

Döviz kurları üzerinden “dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi” serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip “dolar kurunun sabitlenmesi” gibi yalan haber yayan kişi ve kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı.

BİR ADIM DA MASAK'TAN

Mali Suçları Araştırma Kurulu ekonomiyle ilgili manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattı.

Geç saatlerde başlayan yeni saldırının ardından kurdaki dalgalandırma MASAK'ı da harekete geçirdi.

BDDK'nın swap işlemlerine sınırlama getirmesinin ardından MASAK da yalan haber yayanlar için soruşturma açacaklarını duyurdu.

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