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Down sendromlu çocuğun bayramlık sevinci

Kağıthane Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan 100 yetim çocuğa bayramlık ayakkabı ve kıyafet yardımı gerçekleştirdi.

İHA | 10.08.2018 - 09:55..
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Kağıthane Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede yaşayan 100 yetim çocuğa bayramlık ayakkabı ve kıyafet yardımı yaptı. Bayramlıklarını kendileri seçen çocuklar büyük sevinç yaşarken, down sendromlu küçük kızın bayramlık sevinci duygulandırdı.

Down sendromlu çocuğun bayramlık sevinci İZLE 

AYAKKABI VE KIYAFET ALMAYI TERCİH ETTİLER

Kağıthane Belediyesi, ilçede yaşayan yetim çocuklara bayramlık ayakkabı ve giyim yardımı yaptı. 100 yetim çocuk, anneleriyle birlikte gittikleri çocuk mağazasında kendilerine istedikleri bayramlıkları seçti. Bazı çocuklar, verilen yardım çekleriyle oyuncak alırken bazılar da ayakkabı ve kıyafet almayı tercih etti.

Down sendromlu çocuğun bayramlık sevinci

BAYRAMLIK SEÇTİ

Çocuklarla birlikte mağazaya gelen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, miniklerle birlikte bayramlık seçti. Mağazada kendine bayramlık seçen down sendromlu küçük kızın sevinci ise duygulandırdı.

Çocuklarına bayramlık almanın mutluluğunu yaşayan aileler, duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Down sendromlu çocuğun bayramlık sevinci

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