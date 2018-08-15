taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.19465
Euro
7.0378
Altın
1189.29
Borsa
93418.65

Dua Lipa Antalya'da konser verdi

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, Antalya'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

AA | 15.08.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Lipa, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde konser vermek için Antalya'ya geldi. Konserden bir gün önce Antalya'ya gelen Lipa, konaklayacağı otele gitmeden önce helikopterle Antalya'yı havadan gezdi.

3 BİN KİŞİ İZLEDİ

Türkiye'de ilk defa konser veren Lipa konserine "Merhaba Antalya" diyerek başladı. Lipa'nın konserini 3 bin civarında yerli ve yabancı turist dinledi. Sanatçı Lipa, sahnede bir saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi.

Dua Lipa Antalya'da konser verdi

BOY AYNASI TALEBİ

Öte yandan ekibiyle otelin villasında konaklayan sanatçı Lipa, odasının her yerine boy aynası konulmasını talep ettiği öğrenildi.

Dua Lipa Antalya'da konser verdi

Dua Lipa Antalya'da konser verdi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

245
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

338
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

160
Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

175
PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

88
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

135
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM