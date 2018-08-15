Dua Lipa Antalya'da konser verdi

Lipa, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde konser vermek için Antalya'ya geldi. Konserden bir gün önce Antalya'ya gelen Lipa, konaklayacağı otele gitmeden önce helikopterle Antalya'yı havadan gezdi.

3 BİN KİŞİ İZLEDİ

Türkiye'de ilk defa konser veren Lipa konserine "Merhaba Antalya" diyerek başladı. Lipa'nın konserini 3 bin civarında yerli ve yabancı turist dinledi. Sanatçı Lipa, sahnede bir saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi.

BOY AYNASI TALEBİ

Öte yandan ekibiyle otelin villasında konaklayan sanatçı Lipa, odasının her yerine boy aynası konulmasını talep ettiği öğrenildi.



