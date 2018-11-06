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Dua Lipa arkadaşlarıyla halay çekti

Şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan Dua Lipa, MTV Video Müzik Ödülleri'ndeki başarısından sonra halay çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 11:41..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, MTV'nin düzenlediği gecede 'En İyi Pop Sanatçısı' ödülünü alarak hayranlarını sevindirdi.

Dua Lipa arkadaşlarıyla halay çekti

DUA LİPA HALAY ÇEKTİ

Gecede aldığı ödül sonrasında kulise giden Dua Lipa, arkadaşları ve ekibiyle bu ödülü halay çekerek kutladı. Sevinci her halinden belli olan Lipa, bu dansı da sosyal medyadan yayınladı.

Ünlü şarkıcı Dua Lipa-FOTO GALERİ

Dua Lipa arkadaşlarıyla halay çekti İZLE

TÜRK TAKİPÇİLER BEĞENDİ

Türk takipçileri tarafından ilgi çeken bu görüntüler, binlerce kişinin yorum yapmasına neden oldu.

Dua Lipa arkadaşlarıyla halay çekti

HALAYA YABANCI DEĞİL

Bilindiği üzere Dua Lipa Londra'da dünyaya gelse de aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin çocuğu ve 'halay'a da çok da uzak bir isim değil. Sanatçı ilk albümünü ise 2017 yılında piyasaya sürerek büyük başarı elde etmişti.

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