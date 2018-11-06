Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, MTV'nin düzenlediği gecede 'En İyi Pop Sanatçısı' ödülünü alarak hayranlarını sevindirdi.
DUA LİPA HALAY ÇEKTİ
Gecede aldığı ödül sonrasında kulise giden Dua Lipa, arkadaşları ve ekibiyle bu ödülü halay çekerek kutladı. Sevinci her halinden belli olan Lipa, bu dansı da sosyal medyadan yayınladı.
Ünlü şarkıcı Dua Lipa-FOTO GALERİ
Dua Lipa arkadaşlarıyla halay çekti İZLE
TÜRK TAKİPÇİLER BEĞENDİ
Türk takipçileri tarafından ilgi çeken bu görüntüler, binlerce kişinin yorum yapmasına neden oldu.
HALAYA YABANCI DEĞİL
Bilindiği üzere Dua Lipa Londra'da dünyaya gelse de aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin çocuğu ve 'halay'a da çok da uzak bir isim değil. Sanatçı ilk albümünü ise 2017 yılında piyasaya sürerek büyük başarı elde etmişti.