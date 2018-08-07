Dua Lipa, Türkiye'de konser verecek

Antalyalılar 14 Ağustos'ta Dua Lipa'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla dikkat çeken ve müzik listelerinde en üst sıraya çıkan Dua Lipa, Türkiye'de hayranlarıyla buluşacak.

EN ÜNLÜ İNGİLİZ KADIN SANATÇISI

Bir rock müzisyeninin kızı olarak dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını Youtube üzerinde cover'layıp yayınlayarak müzik kariyerine başladı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017'nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı oldu.