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Dünya büyüklüğünde gezegen keşfedildi

Dünya'ya en yakın 2. dış gezegen olan yeni keşfe, 'Ross 128 b' ismi verildi.

15.11.2017 - 21:27
  1. Haberler
  2. Dünya

BBC'nin haberinde, Şili'deki La Silla Gözlemevi'nde Yüksek Kesinlik Radyal Hız Gezegen Sondası (Harps) yardımıyla keşfedilen gezegenin, 11 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.

DÜNYA'DAN DAHA AZ RADYASYON ALIYOR

Ross 128 b'nin, yıldızı etrafında Dünya'nın Güneş'e mesafesinden 20 kat yakın döndüğü, cüce yıldızının, Güneş'ten çok daha küçük ve daha az parlak olması nedeniyle gezegenin Dünya'dan daha az radyasyona maruz kaldığı ifade edildi.

Dünya büyüklüğünde gezegen keşfedildi

SICAKLIĞI DÜNYA'YA YAKIN

Astronomlar, Ross 128 b'nin yüzey sıcaklığının Dünya'nınkine yakın olabileceğini öngörüyor. En yakın dış gezegen Proxima b'nin, Ross 128 b'ye göre yaşam için daha elverişsiz koşullara sahip olduğu biliniyor.

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