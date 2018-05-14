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Dünya Kudüs hamlesi nedeniyle ABD'yi boykot ediyor

ABD'nin hukuksuz bir biçimde büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması yalnızca İslam aleminin değil, Avrupa'nın da tepkisini çekti. Açılışa davet edilen 86 ülkeden 56'^sının olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 09:21..
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Dünya Kudüs hamlesi nedeniyle ABD'yi boykot ediyor

ABD Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğini bugün resmen açıyor. Kudüsün çevresini Trump methiyeleri ve ABD bayrakları ile donatan İsrail yönetiminin gövde gösterisi ellerinde patladı.

Özellikle "Kudüs İsrail'in başkentidir" zorlamasını tüm dünyaya kabul ettirmeye çalışan ABD ve İsrail'in bu planlarına büyük bir boykot geldi.

Dünya Kudüs hamlesi nedeniyle ABD'yi boykot ediyor

54 ÜLKE KATILIMI REDDETTİ

ABD'nin Kudüs gövde gösterisi AB ve Rusya'dan sert bir karşılık buldu. Büyükelçiliğin açılışı için davet edilen 86 ülkeden yalnızca 32 tanesi davete katılım sağlayacaklarını açıkladı.

Avrupa düzeyinde 56 ülkenin katılımı reddetmesi, İsrail ve ABD'ye adeta şok etkisi yarattı.

Dünya Kudüs hamlesi nedeniyle ABD'yi boykot ediyor

32 YANCI ÜLKE KATILACAK

ABD'nin bu hukuksuz kararına 32 "yancı" ülke şahitlik edecek o ülkeler:

Arnavutluk, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çek Cumhuriyeti, Dominik, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Nijerya, Myanmar, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya, Zambiya

KUDÜS KARARINA BOYKOT

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'teki açılış törenine "Rusya dışında, Almanya, Polonya, İsveç, Meksika, Portekiz, İrlanda ve Avustralya" gibi ABD'nin yakın müttefiklerinin katılmayacağı belirtildi. ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma ve büyükelçiliğini kente taşıma kararı, başta Türkiye olmak üzere uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılanmış ve hem İslam İşbirliği Teşkilatı hem de Birleşmiş Milletler nezdinde reddedilmişti.

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