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Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı, ocak-haziran döneminde ziyaret eden turist sayısı 40 bini aştı.

AA | 31.07.2018 - 14:49..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na ilgi giderek artıyor.

Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

SEYİR KEYFİ

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan Nemrut Dağı'nın en önemli değerlerinden Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller, seyir keyfi yüksek manzara sunuyor.

Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metre uzunluğundaki zorlu yürüyüş etabının ardından ulaşılan dağın zirvesi, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak da nitelendiriliyor.

Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

İLGİ MUTLU EDİYOR

Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri olan Nemrut Dağı'nı, ocak-haziran döneminde ziyaret eden turist sayısı 40 bini aştı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı'na ilginin artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

100 BİN ZİYARETÇİ HEDEFİ

Mustafa Ekinci, Nemrut Dağı'nın farklı kentlere düzenlenen turların birleştiği bir nokta olduğunu ve açık hava müzesi konumunda bulunduğunu dile getirerek, "Nemrut Dağı'na bu yıl içerisinde 45 bin ziyaretçi geldi. Bunun 14 bini yabancı turist. En büyük ziyaretçi yoğunluğunu eylül, ekim ve kasım aylarında bekliyoruz. Hedefimiz bu yıl içerisinde ziyaretçi sayısının 100 bini aşmasıdır." ifadelerini kullandı. Ekinci, bu yıl en çok yabancı turistin Japonya’dan geldiğini kaydetti.

Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

"TEKRAR ZİYARET EDECEĞİM"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve beraberindeki heyet de Nemrut Dağı'nı ziyaret etti.

Andrii Sybiha, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye’nin değişik yerlerine ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, Türkiye’nin birçok tarihi yerini ziyaret ettiğini, hiç unutamayacağı ve tekrar tekrar ziyaret edeceği yerlerin başında Nemrut Dağı'nın olduğunu anlattı.

İzmir’den Nemrut Dağı'ndan güneşin doğuşunu izlemek için gelen tarih öğretmeni Ayşe Başaslan ise bölgedeki güzelliklere hayranlık duyduğunu, bu duyguyu tekrar yaşamak için her yıl mutlaka Nemrut’a geleceğini söyledi.

Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

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