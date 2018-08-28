Dünyaca ünlü piyanistler Antalya'da buluşacak

Turizmin yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerle de adından söz ettiren Antalya, 19. Uluslararası Piyano Festivali ile dünyaca ünlü piyanistleri sanatseverler ile buluşturacak.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Piyano Festivali'nde, yerli ve yabancı 285 müzisyen sahneye çıkacak.

1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal'ın yapacağı festival, 1 Eylül Cumartesi günü İspanya'nın önemli Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles'in vereceği konser ile başlayacak.

Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle ile zenginleştiren sanatçı, festival kapsamında ilk kez Türkiye'de sahne alacak.

CAZ USTASINDAN KONSER

Festivalin kapanışında ise 9 Eylül Pazar günü Tunuslu etnik caz üstadı Dhafer Youssef konser verecek. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgü bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Festivalde dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan Melon Lewis, yine dünyaca ünlü besteci piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası film müzikleri konseri ile müzikseverlerle buluşacak.