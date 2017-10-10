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Dünyadaki işsiz sayısı 200 milyonu geçti

Küresel seviyede işsiz sayısının geçen yıla göre 3,4 milyon artarak 201 milyona ulaştı.

10.10.2017 - 09:28
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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ILO'nun yayımladığı "2017 Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm" raporunda, özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) dünya genelindeki istihdamda "hayati rol" oynadığı vurgulandı.

Buna göre, 2003-2016'da KOBİ'lerde tam zamanlı çalışan sayısı neredeyse ikiye katlandı ve KOBİ'lerin toplam istihdamdaki payı yüzde 31'den yüzde 35'e yükseldi. Gelişmekte olan ekonomilerde KOBİ'ler toplam istihdamın yüzde 52'sini oluştururken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 41 ve yükselen ekonomilerde ise yüzde 34 olarak gerçekleşti.

ORAN KISA VADEDE DÜŞMEYECEK

ILO, küresel işsizlik oranının 2017'de yüzde 5,8 olarak gerçekleştiğine işaret ederek bu oranın kısa vadede düşmeyeceği uyarısında bulundu.

Küresel seviyede işsiz sayısının 201 milyonu geçtiği bilgisi paylaşılan raporda, bu alanda 2016'ya göre 3,4 milyon artış kaydedildiği ifade edildi.

780 MİLYON KİŞİ AŞIRI VE ORTA DERECEDE YOKSUL

Raporda, 2016'da özel sektörün dünya çapında 2,8 milyar kişiyi istihdam ettiği ve toplam istihdamın yüzde 87'sini temsil ettiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, son yıllardaki tüm ilerlemelere rağmen gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ülkelerde yaklaşık 780 milyon işçinin halen "aşırı" veya "orta derecede" yoksulluk koşullarında yaşadığı kaydedildi.

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