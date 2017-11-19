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Dünyanın düz olduğuna inananlar konferans düzenledi

Dünyanın düz olduğuna inanan Amerikalılar ilk "Düz Dünya" konferansında buluştu.

19.11.2017 - 14:47
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Konferansa bir küre üzerinde değil de büyük bir düzlükte yaşadığımıza inanan yüzlerce kişinin katıldı. İlk "Düz Dünya" konferansına katılan yüzlerce kişi, hepsi dünyanın düz olduğuna inanıyor.

Dünyanın düz olduğuna inananlar konferans düzenledi

YUVARLAK DÜNYA, ŞEYTANIN EN BÜYÜK YALANI

BBC Türkçe'nin haberine göre; dünyanın düz olduğuna inananlardan Mark Sargent'ın YouTube'daki "Flat Earth" (Düz Dünya) kanalının 40 bin takipçisi bulunuyor. Aralarında "Düz Dünya" modelleyen profesyonel bir sanatçı da bulunan grup arasındaki kişiler, dünyanın yuvarlak olmasını "şeytanın en büyük yalanı" olarak tarif ediyor.

Dünyanın düz olduğuna inananlar konferans düzenledi

"Ufuk çiziğine bakın, dümdüz." diyen kişiler, kendilerini kandırılmış hissettiklerini söylüyor. Marlyn Teed adlı kadın, ABD'nin Kuzey Carolina bölgesindeki konferansa gelmek için 700 km yol katetmiş.

Dünyanın düz olduğuna inananlar konferans düzenledi

Dünyanın düz olduğuna inananlar konferans düzenledi

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