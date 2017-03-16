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Dünyanın en büyük 20. elması bulundu

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin zengin elmas madenleriyle bilinen Kono ilçesinde bir papaz, 706 karatlık bir elmas keşfetti.

16.03.2017 - 17:18
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ELMAS

Dünyanın en büyük 20. elmasının 5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

DEVLET BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Ernest Bai Koroma'nın, yerel yöneticiler ve halka elması kaçak yollarla ülkeden çıkarmadıkları için teşekkür ettiği belirtildi.

Dünyanın en büyük 20. elması bulundu

Elmas, ülkenin başkenti Freetown'daki Merkez Bankasının kasa dairesinde saklanıyor. Sierre Leone'de daha önce çıkarılan en büyük elmas, 1972'de bulunan 969 karatlık "Sierra Leone Yıldızı"ydı.

Dünyanın en büyük elması 1905'te Güney Afrika'da keşfedilen 3 bin 106 karatlık Cullinan Elması'ydı.





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