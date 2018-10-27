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Dünyanın en büyük heykeline sona doğru

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad kentine dikilen 182 metre boyundaki dünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldi.

Haber Merkezi | 27.10.2018 - 12:54..
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Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi kahramanlarından Sardar Vallabhbhai Patel'in heykeli tamamlandığında New York'taki Özgürlük heykelinden yaklaşık iki kat daha uzun olacak.

5 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Yapımı beş yıldır devam eden heykelin açılışının 31 Ekim'e yetiştirilmesi için 2500 kişi çalışıyor. 430 milyon dolara mal olacak heykelin inşaatı için Çin'den yüzlerce işçi getirildi.

Şu an dünyanın en büyük heykeli, 128 metre uzunluğuna sahip Çin'deki Buda İlkbahar Tapınağı. Heykelin altında bir Budist tapınağı yer alıyor.

Dünyanın en büyük heykeline sona doğru

HİNDİSTAN'IN DEMİR ADAMI

Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan'ın birliğini simgelemesi için yaptırdığı bronz kaplı heykelin çok sayıda turist çekmesi bekleniyor.

Hindistan'ın Demir Adamı olarak bilinen Patel, 1947'deki bağımsızlıktan sonra başbakan yardımcısıydı.

Birbirleriyle savaşan eyaletleri barıştırarak, Hindistan devletinin parçası olmalarında büyük çaba harcadı.

Dünyanın en büyük heykeline sona doğru

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