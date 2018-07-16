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Dünyanın en çirkin köpeği öldü

Dünyanın en çirkin köpeği olarak dünya çapında ünlenen bulldog cinsi köpek Zsa Zsa, dokuz yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 16:50..
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Geçen ay ABD’de yapılan yarışmada “dünyanın en çirkin köpeği” seçilen İngiliz bulldog’un sahibi Megan Brainard, köpeğinin ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Sahibi, Zsa Zsa için evinin bahçesinde özel bir cenaze töreni düzenledi.

Brainard, 15 aylık kızı Mareslie’nin, Zsa Zsa’ya öperek ve el sallayarak veda ettiğini anlattı.

Dünyanın en çirkin köpeği öldü

1500 DOLAR PARA ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

ABD’nin San Francisco kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması’nın bu yılki galibi Zsa Zsa bir yıldız olmuştu.

Yarışmada özellikle diliyle jüri üyelerini etkileyen köpek, sahibi Megan Brainard’a 1500 dolar para ödülü kazandırmıştı.

Yarışmanın hemen ardından Zsa Zsa, bir TV programına katılmak üzere sahibiyle birlikte New York’a gitmişti.

Dünyanın en çirkin köpeği öldü

Dünyanın en çirkin köpeği öldü

Dünyanın en çirkin köpeği öldü

Dünyanın en çirkin köpeği öldü

Dünyanın en çirkin köpeği öldü

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