1 Kodlama eğitiminde çamaşır makinesi programı Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, kodlama eğitiminde çamaşır makinesi programı oluşturdu.

2 Ziya Yılmaz: Kurum enerjik bir isim DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un sektör için büyük moral olduğunu dile getirdi.

3 Evliyalar şehri Elazığ turist sayısını ikiye katladı "Evliyalar şehri" olarak nitelendirilen Elazığ, geçen sene 200 bin olan turist sayısını, bu yıl sadece 6 ayda 400 bin turist çekerek artırdı.

4 Hıçkırıktan nasıl kurtuluruz Hıçkırıktan kurtulmanın yolları, hıçkırığın nedenleri, hıçkırık ne kadar sürer, bir süre sonra tam bir baş belasına dönüşen hıçkırıkla ilgili merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

5 Dünyanın en çirkin köpeği öldü Dünyanın en çirkin köpeği olarak dünya çapında ünlenen bulldog cinsi köpek Zsa Zsa, dokuz yaşında hayatını kaybetti.

6 Futbol tarihindeki en ilginç 25 olay Sürpriz olayların yaşandığı futbol tarihinde okudukça şaşıracağınız en ilginç 25 olayı sizler için derledik. İşte Futbol tarihindeki en ilginç 25 olay...