Dünyanın en eski mutfağı UNESCO yolunda

Türkiye'nin lezzetleriyle öne çıkan kentlerinden Hatay ve Gaziantep'in gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasından sonra, geçmişi asırlar öncesine dayanan pek çok yöresel lezzetiyle meşhur Şanlıurfa'da hazırlıklar son aşamaya geldi.

Envaiçeşit kebaptan yumurtalı köfteye, borani yemeğinden şıllık tatlısına kadar yaklaşık 400 civarında lezzet, yerli ve yabancı konuklara ikram ediliyor.

FARKLI LEZZETLERİN ADRESİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, değişik kültürleri tanımak isteyenlerin ve farklı lezzetler arayanların son dönemde kenti sıkça ziyaret ettiğini söyledi.

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan şehri dünyanın en eski mutfağı sloganıyla UNESCO'ya hazırladıklarını vurgulayan Nihat Çiftçi, zengin mutfak kültürüne sahip olan kentin mutlaka bu özelliğini tescil ettireceğine inandığını belirtti.

DÜNYAYA AÇILACAK

Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa köklü bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu mutfağı bizim yerli ve yabancı turistlere sunmamız lazım. Kültürümüzü, arkeolojik varlıklarımızı, inanç merkezlerimizi, mimarimizi, sokaklarımızı ve evlerimizi gelen konuklarımıza sunuyoruz. Çünkü yüzyıllardır elimizde olan çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Bunu da en iyi şekilde servis etmeye çalışıyoruz" dedi.

"GASTRONOMİ ŞEHRİ UNVANINI ALMAK İSTİYORUZ"

Gastronomi Turizmi Derneği Şube Başkanı Abdurrahman Acar da, "Umuyoruz ki Şanlıurfa en kısa sürede hak ettiği gastronomi şehri unvanını elde edecektir. Şanlıurfa, inanç turizminde Balıklıgöl yerleşkesi, doğa turizminde Halfeti, tarih turizminde ise Göbeklitepe, gastronomi turizminde de eşsiz lezzetleriyle marka kenttir. Gastronomi turizmi anlamında Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'e göre çok daha avantajlı. Çünkü kültürel ve tarihi zenginlik anlamında bölgenin lokomotifi durumundadır. Göbeklitepe'nin değeri uluslararası çapta zaten UNESCO tarafından tescillendi. Bu başlı başına büyük bir anlam ifade ediyor" diye konuştu.



