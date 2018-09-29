Dünyanın en güçlü mıknatısı deneyi

2Bu çarşıda yetim çocuklara her şey ücretsiz
Ankara Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi'nde yer alan Hacı Bayram-ı Veli Derneği Hayır Çarşısı'nda, başvuruda bulunan ve sosyal incelemesi yapılan yetim çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
4Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti
Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.
5Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri
Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.