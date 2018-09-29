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Dünyanın en güçlü mıknatısı deneyi

Japonyo'nun başkenti Tokyo'da dünyanın en güçlü elektro-mıknatısını üretmeye çalışan bilim insanları beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 23:49..
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Mıknatıs o kadar güçlüydü ki manyetik alan sebebiyle laboratuvarın kapıları uçtu.

Dünyanın en güçlü mıknatısı deneyi

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