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Erdoğan: Başkan Erdoğan: Hanımlar da camilere gidecek

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Dünyanın en güçlü mıknatısı deneyi

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Şehit uzman çavuş için Hakkari'den tören

1 Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

2 Bu çarşıda yetim çocuklara her şey ücretsiz Ankara Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi'nde yer alan Hacı Bayram-ı Veli Derneği Hayır Çarşısı'nda, başvuruda bulunan ve sosyal incelemesi yapılan yetim çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

3 Şanlıurfa'da sosyal medyadan provokasyona gözaltılar 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili sosyal medyadan provokasyon yaptıkları öne sürülen 15 zanlı yakalandı.

4 Dünyanın en güçlü mıknatısı deneyi Japonyo'nun başkenti Tokyo'da dünyanın en güçlü elektro-mıknatısını üretmeye çalışan bilim insanları beklenmedik bir olayla karşılaştı.

5 Kırklareli'de köpeği okla vurdular Bir köpeğin okla vurularak öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de çalışma başlattı.

6 Türkiye'den Enzonezya'ya: Yardıma hazırız Türkiye'nin, meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından Endonezya'ya her türlü yardımı yapmaya hazır olduğu bildirildi.