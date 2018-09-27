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Dünyanın en güzel kütüphaneleri

İtalyan fotoğrafçı Massimo Listri, yaz aylarında dünyanın farklı yerlerinden en güzel kütüphanelerin fotoğraflarından oluşan bir kitap hazırladı.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 13:10..
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Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Kütüphaneler, tarihi değerleri, mimari özellikleri ve ayrıcalıklı güzellikleriye birer sanat eseri olarak kitapta yer buldu.

Bu kütüphanelere bakınca ziyaret etme isteği bir yana, insanın tüm gününü buralarda geçirme isteği uyanıyor. İşte dünyanın en iyi kütüphanelerinin yer aldığı listede öne çıkanlar...

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

İsviçre / Abbey Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Portekiz / Mafra Palas Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

İtalya / Fermo Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Almanya / Metten Abbey Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

İrlanda / Trinity Üniversitesi Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

talya/ Riccardian Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Fransa / Sainte-Genevieve Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Brezilya / Royal Portuguese Cabinet Of Reading Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Avusturya / Seitenstetten Abbey Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Almanya / Wiblingen Abbey Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Güney Amerika / The Monastery Of San Francisco Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Almanya / Wiblingen Abbey Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Almanya / Duchess Anna Amalia Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Çekya / Strahov Monastery Kütüphanesi

Dünyanın en güzel kütüphaneleri

İspanya/ Escorial Kütüphanesi

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