Dünyanın en güzel kütüphaneleri

1 1500 yıllık mozaik görücüye çıktı Adıyaman’da bulunan 155 metrekarelik 1500 yıllık mozaik yapılan restorasyon ve konservasyon işleminin ardından ziyarete açıldı. Mozaik, bölgede bugüne kadar bulunan en büyük mozaik olma özelliğinde.

2 Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi Halep’in batısında bulunan Türk gözlem noktası ve Soçi’de yapılan mutabakat sonucu oluşturulacak olan güvenli bölgenin başlangıç noktası ilk kez görüntülendi.

3 Mehmet Ali Erbil hastane paylaşımı Geçen haftalarda tekerlekli sandalyeyle sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, dün akşam hastane odasından paylaşım yapıp sonra silmesi sevenlerini korkuttu.

4 AİHM'den Öcalan'a ret Kandil'in vekillerinin tek gündemi 'Öcalan işkence görüyor' yalanını gündeme getirmekti. AİHM'nin cevabı gerçekleri bir kez daha tescilledi.

5 Eder'den müthiş vole golü - İZLE Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde yenerken, Eder müthiş bir gol attı.

6 Alman göçmen John Meints'in korkunç işkencesi Alman düşmanı bir grup tarafından, saldırıya uğrayan Alman asıllı Amerikalı çiftçi John Meintsin, katranlandıktan ve tüylendikten sonraki görüntüsü...