Dünyanın en güzel kütüphaneleri

Kütüphaneler, tarihi değerleri, mimari özellikleri ve ayrıcalıklı güzellikleriye birer sanat eseri olarak kitapta yer buldu.
Bu kütüphanelere bakınca ziyaret etme isteği bir yana, insanın tüm gününü buralarda geçirme isteği uyanıyor. İşte dünyanın en iyi kütüphanelerinin yer aldığı listede öne çıkanlar...
İsviçre / Abbey Kütüphanesi
Portekiz / Mafra Palas Kütüphanesi
İtalya / Fermo Kütüphanesi
Almanya / Metten Abbey Kütüphanesi
İrlanda / Trinity Üniversitesi Kütüphanesi
talya/ Riccardian Kütüphanesi
Fransa / Sainte-Genevieve Kütüphanesi
Brezilya / Royal Portuguese Cabinet Of Reading Kütüphanesi
Avusturya / Seitenstetten Abbey Kütüphanesi
Almanya / Wiblingen Abbey Kütüphanesi
Güney Amerika / The Monastery Of San Francisco Kütüphanesi
Almanya / Wiblingen Abbey Kütüphanesi
Almanya / Duchess Anna Amalia Kütüphanesi
Çekya / Strahov Monastery Kütüphanesi
İspanya/ Escorial Kütüphanesi