Dünyanın en kusursuz elması görücüye çıktı

Cenevre'de bulunan bir müzayede evi, Fransa Krallığı'ndan kalma bir elması açık arttırmaya çıkartacak. Önümüzdeki Salı günü gerçeklelşecek tarihi müzayedenin önemi ise taştan kaynaklanıyor. Pembe renkli 19,07 karat büyüklüğündeki bu taş dünyanın en berrak ve en büyük elması olarak alıcısını bekliyor.

EN KUSURSUZ ELMAS

Elmas piyasasında berraklık düzeyinin en yüksek noktalarında bulunan ve D sınıfında yer alıp kusursuz seviyesinde bulunan elmas bu kadar büyük olmup, bu kadar berrak kalabilen tek taş.

10 MİLYON EURO FİYAT BİÇİLDİ

19 karat boyutundaki pembe elmas için istenen ücret ise adeta cep yakıyor. Eksperler tarafından 10 milyon euroluk bir ücreti bulabileceği açıklanan pembe elmas 14 Kasım tarihinde gerçekleşecek müzayedede sahibini bulacak.

Aynı müzayedede Angola'da bulunan ve 163.4 karat büyüklüğündeki taş kolye de sahibini bulacak. Kolyenin satışından elde edilecek gelirin de 30 milyon doları geçmesi bekleniyor.