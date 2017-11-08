Dünyanın en turistik şehirleri açıklandı

26,6 milyon ziyaretçiyle en turistik şehir Hong Kong oldu. Top 100 listesinde İstanbul 15’inci, Antalya 29’uncu sırada yer aldı.

Araştırmada yılbaşından 1 Eylül’e kadarki dönemde yapılan ve amacı ne olursa olsun en az 24 saatlik konaklamayı içeren ziyaretler hesaba katıldı.

AVRUPA LİSTESİNDE İSTANBUL 4. SIRADA

İstanbul, Avrupa’da en çok ziyaretçi çeken 5 şehir arasına girip 4. oldu. Londra, Paris ve Roma’nın ardından 8,6 milyon ziyaretçi çeken İstanbul’u 8,5 milyon turistler Prag izledi. Antalya da aynı listede 9. sırada yer aldı.

Bu arada Antalya da 6,4 milyon turistle Top 100 listesinde 29’uncu olurken Viyana, Los Angeles, Berlin, Venedik gibi şehirleri geride bıraktı.