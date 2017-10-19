3D yazıcı hayatımıza girdiğinden beri devrim niteliğinde çözümler sundu. Tıp, teknoloji, sanayi derken son gelişim ulaşım alanında oldu. Dünyanın 3D yazıcıyla yapılan ilk köprüsü Hollanda'da kullanıma sunuldu.

Dünyanın 3D yazıcıyla yapılan ilk köprüsü VİDEO

3 AYDA İNŞA EDİLDİ

Eindhoven kenti yakınlarındaki Gemert kasabasında, çevre yolunun bir parçası olan 8 metrelik köprü, bisiklet sürücüleri ve yayalar tarafından kullanılacak.

Eindhoven Teknik Üniversitesi tarafından tasarlanan köprü, 3 ayda inşa edildi. Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Theo Salet'e göre, "Belki çok büyük değil ama, dünyada tamamen 3D yazıcı ile yapılmış ilk köprü olması onu özel kılıyor." açıklamasını yaptı.

40 KAMYON TAŞIYACAK GÜÇTE

Bisiklet köprüsü, 800 katmandan oluşuyor. 3D yazıcıdan alınan çıktılar, köprünün yapıldığı alanda birleştirilirken, bu miktarın 40 kamyonu taşıyabilecek güçte ve sağlamlıkta olduğu belirtildi.

İnşaatı yapan firma 3 ay gibi bir sürede inşaatın tamamlanmasını ,"Gelecekte üretim aşaması daha kısa sürecek." diye belirtirken, güvenlik standartlarının da zamanla gelişerek araç taşıyacak yapıların üretileceğini belirtti. Köprünün maliyeti ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı.