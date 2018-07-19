Dünyanın ilk akıl hastanesi turizme kazandırılacak

Derinkuyu'nun sahip olduğu yer altı şehri ve Osmanlı Sultanı Abdülmecit Han'ın 1858'de yaptırdığı Üzümlü Kilisesi ile önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Taşçı, ilçede 'dünyanın ilk akıl hastanesi' olduğu ifade edilen kayadan oyma manastırın da bulunduğunu bildirdi.

BİZANS DÖNEMİNDE YAPILDI

Ahmet Taşçı, "İlçemizde bulunan manastırın, Bizans döneminde yapıldığı söyleniyor. Burasının, dünyanın ilk akıl hastanesi olduğu ifade ediliyor. Geçmiş zamanlarda hastalar buraya gelip tedavi olmuşlar ve şifa da bulmuşlardır. Manastırın restore edilip ilçemiz turizmine kazandırılmasını bekliyoruz. Bu manastırın, ilçemizdeki yer altı şehrine geçiş tünelleri bulunmaktadır. Derinkuyu ilçemizin her tarafında tüneller var ve bu tünellerin açılması gerekir. Ayrıca bu manastır, Kaymaklı beldesindeki yer altı şehrine de tünelle bağlanmış." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Taşçı, ilçeye gelen yerli turistlerin, giriş ücretini fazla buldukları için yer altı şehrini gezmeden gittiklerini de belirtti.

GİRİŞ ÜCRETİ SORUNU

Ahmet Taşçı, "Derinkuyu Yer Altı Şehri'ni gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler, 25 TL giriş ücreti ödemek zorunda kalıyorlar. Ben bu konuyu birkaç defa dile getirdim. Yerli turistler, giriş ücreti yüksek olduğu için yer altı şehrimizi gezmeden gidiyorlar. Ben de buna çok üzülüyorum. İlçemize yıllık 350 bin ya da 400 bin yerli ve yabancı turist geliyor. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızdan ve yetkililerden, giriş ücretlerinin yabancı turistler için 25 TL, yerli turistler için ise 5 TL olmasını rica ediyoruz. Yerli turistlerimiz de orayı ziyaret edip gezsin." diye konuştu.

AKIL HASTANESİ VE DÜŞMANA KARŞI ÜS

Geniş bir bahçe içinde, tek katlı olan ve ikamet amaçlı kullanılan taş bina ile girişi birleşen kayadan oyma Aya Maryeros Manastırı'na, demir kapıdan giriliyor. Yaklaşık 20 basamaklı taş merdivenden inilince kayadan oyulma geniş bir alana geçiliyor.

Manastırın tam ortasında, merkezi belirtmek için yuvarlak kenarlarında daire oluşturacak şekilde sıralanmış taş döşemeler bulunuyor. Geniş alanın etrafında, yine kayadan oyularak oluşturulan odalar yer alıyor. Bu odaların girişleri, sonradan yapıldığı anlaşılan tahta kapı ve çerçevelerle kapatılmış durumda.





YER ALTI ŞEHRİ

Ortadaki merkez taşının solunda yer alan geniş sütunun içi de oyularak 6 basamaklı merdivenle ulaşılan bir kürsü oluşturulmuş. Manastır ya da akıl hastanesi yöneticilerinin bu kürsüden çalışmaları yönettikleri belirtiliyor.

Manastırın güney kısmında bulunan tünelin, Derinkuyu Yer Altı Şehri'ne, kuzeybatı cephesindeki tünelin ise Kaymaklı beldesindeki yer altı şehrine bağlantısı bulunuyor.

Yetkililer, zamanında akıl hastalarının tedavi edildiği bir yer olan manastırın, aynı zamanda düşman tehlikesi karşısında bölgedeki insanların yer altı şehirlerine geçişini sağlayan bir üs olarak da kullanıldığını ifade ediyor.

MANASTIRI, DEFİNE AVCILARI TALAN ETMİŞ

İlçenin yaşı ilerlemiş sakinleri, manastırın çok defalar define avcılarının talanına uğradığını da belirtti. İlçe sakinleri, şunları söyledi:

"Biz çocukluğumuzda buraya gelirdik. İçeride tahta kapılar, çerçeveler, şamdanlar, mumluklar vardı. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Define avcıları bunları ve belki de kazı yaparak elde ettikleri başka değerli eşyaları alıp götürmüşler. Manastırın izi silinmek üzere ve bu bizi üzüyor. Bu kültürel mirasa sahip çıkılması gerekir. Burasının dünyanın ilk akıl hastanesi olduğu, manastırın Derinkuyu ve Kaymaklı'daki yer altı şehri ile bağlantısı bulunduğu da söyleniyor." ifadelerini kullandılar.



