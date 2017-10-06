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Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay seçildi

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dursun Ay oldu.

06.10.2017 - 16:37
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dursun ay

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in istifasının ardından yeni başkanın seçilmesi için belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Belediye Meclisi Başkan Vekili Salih Keskinli, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni başkanın seçilmesi için olağanüstü toplandıklarını belirterek, parti gruplarına adaylarını sordu.

MHP ADAY ÇIKARMADI

Bunun üzerine AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Küçük adaylarının Dursun Ay olduğunu söyledi. MHP grubunun aday çıkartmadıklarını beyan etmesi üzerine oylamaya geçildi.

seçimin ilk iki turunda tek aday olan AK Parti'li Dursun Ay, meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan seçilemedi.

Bunun üzerine, salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

BELEDİYE BAŞKANI DURSUN AY OLDU

Üçüncü turda 31 oy kullanılırken, 9 oy boş çıktı. AK Parti'nin adayı Ay 22 oy aldı. Bu sonuçla Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay oldu.

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