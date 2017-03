e-Nabız'a dünya çapında ödül

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan "e-Nabız" uygulaması, Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu İnisiyatifi kapsamında verilen 2016 Dünya Zirve Ödüllerinde (WSA-World Summit Award) "En İyi Sağlık Uygulaması" seçildi.

BİR İLK OLDU

Dünyada sağlık alanında ödüle layık görülen 5 projeden bir olan uygulamayla Türkiye, 2003'ten bugüne devam eden WSA kapsamında ilk kez ödül almaya hak kazandı.

7/24 ERİŞİM İMKANI

Sağlık Bakanlığının son zamanlarda en çok ses getiren projelerinden biri olarak görülen bir e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, tüm vatandaşlara sağlık kayıtlarına 7/24 erişim imkanı sunuyor ve tüm sağlık kayıtlarının kontrol ve yönetimini bizzat kendilerine teslim ediyor.

E-NABIZ İLE BİLİNÇLİ TOPLUM

Sistem sayesinde artık tüm vatandaşlar, laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, hastane ziyaretlerinden randevu geçmişlerine kadar tüm sağlık kayıtlarına erişebiliyor, bu kayıtları kendi istekleri doğrultusunda paylaşabiliyor ve her zaman yanında taşıyabiliyor. Reçete kayıtlarına her an erişebilen vatandaşlar, sistemin ilaç hatırlatma özelliği sayesinde ilaçlarını daha bilinçli ve düzenli kullanıyor. Böylece daha etkin bir tedaviye ulaşırken aynı zamanda gereksiz ilaç kullanımının da önüne geçiliyor.

KISACA E-NABIZ NEDİR

Sağlık Bakanlığının, ülkemizdeki özel yada kamu tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin olarak entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği e-Nabız Sistemi, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda ilgili sağlık personelinin erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor. e-Nabız sayesinde vatandaşlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, laboratuvar, radyolojik görüntü, yazılan reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçlarının tüm detay bilgilerine, alerji bilgileri, kişinin varsa geçmişe ait bizzat kendisinin sisteme yükleyebildiği sağlık bilgileri, geçirdiği operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişebiliyor hatta kendi isteği doğrultusunda kısmen veya tamamen belirlediği süre boyunca istediği hekim ile paylaşabiliyor.

MOBİL UYGULAMA

e-Nabız, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulama ile kolayca kullanılabiliyor, böylece vatandaşlar kendilerine ait tüm sağlık bilgilerini artık yanlarında taşıyabiliyor.

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ

e-Nabız’da vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemine bağlanarak kendisi, çocukları ve kendisini yetkilendirmiş yakınları için randevu alabiliyor, hekimiyle geçmiş sağlık kayıtlarını paylaşıp tedavi süreçlerine kalite ve hız katabiliyor. Bununla birlikte giyilebilir teknolojileri ya da GSM operatörlerinin mobil uygulamalarını kullanarak adım, nabız, kalori, tansiyon, şeker, solunum hızı, vücut sıcaklığı, oksijen doygunluğu, ağırlık, gibi sağlık ve günlük aktivitelere dair bilgileri otomatik olarak sisteme kaydedebiliyor. Bunların istatistiklerini inceleyebildiği gibi, dilediği hekimiyle paylaşabiliyor. Kişi sağlığı için anlamlı görselleri (resim ve yakın gelecekte videoları) anlık olarak sisteme kaydedip hekiminin görmesini sağlayabildiği gibi muayene sırasında geçmişe ait durumun teşhisi kolaylaştırmasını sağlayabilir. Sistem de ebeveynler ikisi de birbirine onay vermişse 15 yaşından küçük çocuklarının sağlık kayıtlarına erişebiliyor.

ORGAN BAĞIŞI

Vatandaşlar sistemden organ ve kan bağışçısı olmak istediğine dair bildirimlerde bulunarak organ bağış biriminin kendisi ile temas kurmasını sağlayabiliyor ve acil veya afet durumlarında kızılay tarafından kan ihtiyacına dair bildirimlerin kendisine gelmesini sağlayabiliyor. Vatandaşlarımız sistemin mobil uygulamasında bulunan 112 acil butonunu kullanarak ambulans çağırdığında kısa süreli olarak konum ve acil sağlık verilerinin 112 sağlık ekipleri tarafından görünmesini sağlayarak en uygun ambulans ve sağlık ekibinin olay mahalline ulaşmasını sağlayabiliyor.