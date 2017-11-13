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Ebru Gündeş: Aşk sizin arkadaşlık hepimizin

Ebru Gündeş, İzmir’de verdiği konseri dinleyicilerine “Aşk sizin, para sizin, arkadaşlık hepimizin olsun” diyerek noktaladı.

13.11.2017 - 07:23
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Ebru Gündeş, önceki akşam İzmir’deki bir otelde sahneye çıktı. Konseri 1350 kişi izledi. Taş işlemeli parıltılı bir kostümle sahneye çıkan sanatçı, performansıyla beğeni topladı. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Gündeş, onlara teşekkür ederek “İyi ki buradasınız, iyi ki beraberiz” dedi.

AŞK DA PARA DA SİZİN OLSUN

İzmir’i çok sevdiğini belirten Ebru Gündeş, İzmirlilerden gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını söyledi. Şarkıcı, “Çeşme kalabalıklaşmadan önce bir dönem yaz tatillerimi sürekli olarak Çeşme’de geçirirdim” dedi. Gündeş, yaklaşık 2 saat süren konserine “Aşk sizin, para sizin, arkadaşlık hepimizin olsun” sözleriyle nokta koydu.

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