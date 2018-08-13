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Ebru Gündeş Bodrum'da

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Ebru Gündeş Bodrum'da ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 07:56..
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Ebru Gündeş, yoğun sezonun ardından tatile çıktı. Her yıl olduğu gibi soluğu yine Bodrum'da alan Gündeş, bir otelde kızı Alara ile görüntülendi.

Yıllardır gazetecilere görüntü vermemek için ortalarda görünmeyen Ebru Gündeş, arkadaşlarının yardımı ile kendisini gizledi.

750 BİN LİRAYI YAKTI

Amerika'da tutuklu olan eşi Reza Zarrab ile sıkıntılı günler yaşayan Gündeş'in, biraz da olsa kendisini topladığı öğrenildi. Ebru Gündeş, yaz mevsimini geçirmek için Dubai Marina'da lüks bir rezidans kiralamıştı. Bir yıllık 750 bin lira olan kira ücretini peşin olarak ödeyen şarkıcı sıcaklardan bunaldı. Tüm yazı orada geçirmeyi planlayan Ebru Gündeş, sıcaklık 50 dereceyi bulunca apar topar Türkiye'ye döndü.

Ebru Gündeş Bodrum'da

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