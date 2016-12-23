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Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti

Reza Zarrab'a boşanma davası açan Ebru Gündeş, bu kararından vazgeçip, eşiyle arasındaki buzları eritti.

Haber Merkezi | 23.12.2016 - 09:33
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ASD

Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD’de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş’in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu.

EBRU İLE ZARRAB ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı. Reza Zarrab’la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş, bir süre sonra eşiyle iletişim kurdu.

Ve ünlü şarkıcı, boşanma kararından vazgeçti. Eşinin Kanlıca’daki yalısından Beykoz’daki bir eve geçme planları yapan Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti.

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